Francia, il cristianesimo sotto assedio (Di domenica 19 luglio 2020) Nantes, Francia, sabato 18 luglio. Sono quasi le 8 del mattino quando si diffonde la notizia che è scoppiato un incendio all'interno della cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, l'edificio-simbolo di questa piccola città della Loira ed uno dei massimi capolavori dell'architettura gotica francese. Le fiamme sono così violente che per domarle ed evitare che … Francia, il cristianesimo sotto assedio InsideOver.

Weefu4 : In Francia stanno cancellando il Cristianesimo - Maurizi71942106 : @granlombard Francia e Cristianesimo sono come acqua e olio, è uno Stato islamico. Notre Dame diventerà una moschea… - ErmannoCastaldo : RT @lanuovaBQ: ++ #CATTEDRALE DI #NANTES A FUOCO, ATTACCO AL CUORE DELLA #CHIESA ++ Ormai l'elenco delle chiese storiche incendiate o vanda… - GrazianiAngela : Non si fermano gli incendi dolosi in #Francia. Sempre più esplicita la volontà di cancellare la nostra memoria stor… - SigOirad : RT @lanuovaBQ: ++ #CATTEDRALE DI #NANTES A FUOCO, ATTACCO AL CUORE DELLA #CHIESA ++ Ormai l'elenco delle chiese storiche incendiate o vanda… -

