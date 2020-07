Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP (Di domenica 19 luglio 2020) Partito dalla pole position, il pilota francese della Yamaha Petronas è riuscito a vincere la sua prima gara in MotoGP Leggi su ilpost

