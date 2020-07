F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2020: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo il back-to-back in Austria e la tappa in Ungheria, il Mondiale 2020 di Formula 1 vivrà una settimana di pausa prima di tuffarsi nel quarto appuntamento del calendario, il Gran Premio di Gran Bretagna. Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto il teatro dello spettacolo a quattro ruote sarà Silverstone, lo storico tracciato britannico che da sempre regala gare mozzafiato in uno dei circuiti maggiormente apprezzato da pubblico e piloti. Venerdì 31 luglio il via alle prove libere con la prima sessione alle 11:00 e la seconda alle 15:00. Sabato 1° agosto, invece, prove libere 3 alle 12:00 e qualifiche con la lotta per la pole position a partire dalle 15:00. Il weekend si concluderà con la gara di domenica 2 agosto con lo start programmato per le ... Leggi su sportface

Dopo il back-to-back in Austria e la tappa in Ungheria, il Mondiale 2020 di Formula 1 vivrà una settimana di pausa prima di tuffarsi nel quarto appuntamento del calendario, il Gran Premio di Gran Bret ...

Salvini contro l’Ue: “Paghiamo e ci prendono in giro, così non ha senso”

la Gran Bretagna ad esempio (senza aspettare Bruxelles) ha dato da 10.000 a 25.000 sterline a fondo perduto ad ogni negozio, impresa, ristorante e albergo”. Ma Salvini non risparmia, comunque, ...

