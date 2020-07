Coronavirus: record minimo delle vittime (Di domenica 19 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 19 LUG - vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al Coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. E'... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Usa: 77.638 in 24 ore #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 77.400 casi negli #Usa: nuovo record - spark_radio_net : RT @Mayflower014: #coronavirus : #LosAngeles verso un nuovo lockdown. A #HongKong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 100 cas… - Mayflower014 : #coronavirus : #LosAngeles verso un nuovo lockdown. A #HongKong, che ha registrato un record giornaliero di oltre 1… -