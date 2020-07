Coronavirus, record di nuovi contagi nel mondo: quasi 260 mila in 24 ore (Di domenica 19 luglio 2020) I nuovi contagi di Coronavirus nel mondo sono stati 259.848 casi in 24 ore. E il pi grande incremento in un giorno dall inizio della pandemia. Lo ha reso noto l Organizzazione mondiale della sanit ... Leggi su gazzettadelsud

Coronavirus, record di nuovi contagi nel mondo: quasi 260 mila in 24 ore

Oms: nuovo record di contagi in un solo giorno, 259.848

Roma, 19 lug. (askanews) – Nuovo record di casi di Coronavirus nel mondo in 24 ore, lo riferisce il sito dell’Organizzazione mondiale della sanità. I nuovi contagi sono stati 259.848, secondo l’ultimo ...

Coronavirus USA, Trump dice no alle mascherine: più di 75 mila nuovi casi in 24h

In un’ intervista a Fox News Donald Trump dice No alle mascherine anche se sono più di 75 mila i nuovi casi in sole 24 ore. Ecco i dati allarmanti. coronavirus Stati Uniti militari in strada Negli USA ...

