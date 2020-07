Casertana, anche il calcio femminile è pronto a ripartire (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Casertana FC calcio femminile è pronta ripartire. Dopo l’esperienza della prima annata del calcio rossoblu a tinte rosa, il club di Corso Trieste raddoppia. Alla formazione Under15 (dedicata alle nate negli anni 2005, 2006 e 2007) si aggiunge anche l’Under12 (2008, 2009 e 2010). Da settembre, dunque, la Casertana FC apre le porte dello stadio ‘Pinto’ non solo alla Scuola calcio, ma anche al settore calcio femminile che può contare sull’esperienza del responsabile Alessandro Amoroso, tecnico di provata esperienza, già al lavoro per la programmazione della nuova stagione. L'articolo ... Leggi su anteprima24

NowakixHiro : @FNSBlog potrebbe essere napoletano ma di certo non è l'accento di Napoli città , o è di alcune zone molto specific… - supercicciolo : @RicSpada @willy_signori Di sanbenedettese casertana potrei anche concordare, ma non è quello il fatto. Poi sticazz… - RicSpada : @supercicciolo @willy_signori sì sì, pace, gomblotter gonna gomblott. Comunque non dobbiamo nemmeno stupirci oltr… - Salvo19691 : @CasertanaFC .... che il signore ci “Guidi” anche quest’anno....speriamo bene. Sempre e forza Casertana -

Ultime Notizie dalla rete : Casertana anche Casertana, anche il calcio femminile è pronto a ripartire anteprima24.it METEO CRONACA DIRETTA: Maltempo al Sud con temporali e NUBIFRAGI. Danni nel catanese

Aggiornamento ore 20.00: Continua l'estate a singhiozzo. La perturbazione che ha attraversato la Penisola ha lasciato al suo seguito condizioni di diffusa instabilità atmosferica al Centro Sud nelle u ...

NUOVO CAMPO SPORTIVO ARIENZO - Guida: Altro tassello al percorso di crescita del nostro territorio. Sottoscritto protocollo con la Casertana:…

17:55:55 ARIENZO. “Il nuovo stadio Comunale di Arienzo sarà dato in affidamento alla Casertana”. Così il sindaco Davide Guida, candidato alle elezioni regionali con Campania Libera, annuncia l’inaugur ...

Aggiornamento ore 20.00: Continua l'estate a singhiozzo. La perturbazione che ha attraversato la Penisola ha lasciato al suo seguito condizioni di diffusa instabilità atmosferica al Centro Sud nelle u ...17:55:55 ARIENZO. “Il nuovo stadio Comunale di Arienzo sarà dato in affidamento alla Casertana”. Così il sindaco Davide Guida, candidato alle elezioni regionali con Campania Libera, annuncia l’inaugur ...