Boateng, solo prodezze impossibili: il gol acrobatico è da standing ovation (Di domenica 19 luglio 2020) Kevin Prince Boateng dà spettacolo in allenamento. Nel video del Besiktas condiviso su Instagram dal protagonista, ecco l'ex Barcellona, Sassuolo e Milan protagonista di una rete da favola. Acrobazia senza precedenti e fan in delirio...LA MOGLIE DEL BOA PICCANTE SUI SOCIAL Boateng, solo prodezze impossibili: il gol acrobatico è da standing ovation ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

gianbac1960 : @MilanNewsit Siamo tornati al 2011, ai Boateng ai Nocerino, il merito era solo di Ibra e penso che oggi sia lo stes… - Nicco_D612 : @angelo_cim Predè ha sbagliato solo Pedro e Boateng Pulgar e Lirola sono buoni giocatori ma pagano la stagione non… - MarcoSforzato : RT @SkySport: ?? Jerome Boateng on fire ?? Tacco al volo in allenamento ?? Neuer può solo guardare ?? @FCBayern #SkySport #Bayern #Boateng #Neu… - rossi20_rossi : RT @SkySport: ?? Jerome Boateng on fire ?? Tacco al volo in allenamento ?? Neuer può solo guardare ?? @FCBayern #SkySport #Bayern #Boateng #Neu… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Jerome Boateng on fire ?? Tacco al volo in allenamento ?? Neuer può solo guardare ?? @FCBayern #SkySport #Bayern #Boateng #Neu… -

Ultime Notizie dalla rete : Boateng solo Boateng, solo prodezze impossibili: il gol acrobatico è da standing ovation ItaSportPress Boateng delizia Istanbul con “un colpo” da Kung Fu – VIDEO

Vi ricordate Kevin Prince Boagteng, che ha collezionato solo 14 presenze e una rete ed è stato ceduto ... Chissà che con un pò di fiducia e di continuità in più Boateng non potesse rivelarsi ...

Melissa Satta, incredibile novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa appena arrivato

Pochissime ore fa, Melissa Satta ha voluto condividere con i suoi sostenitori un’incredibile novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa è stato dato su Instagram. Incredibile novità in arrivo per Melissa ...

Vi ricordate Kevin Prince Boagteng, che ha collezionato solo 14 presenze e una rete ed è stato ceduto ... Chissà che con un pò di fiducia e di continuità in più Boateng non potesse rivelarsi ...Pochissime ore fa, Melissa Satta ha voluto condividere con i suoi sostenitori un’incredibile novità in arrivo: l’annuncio a sorpresa è stato dato su Instagram. Incredibile novità in arrivo per Melissa ...