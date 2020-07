Benevento, commemorazione di Paolo Borsellino nella strada che porta il suo nome (Di domenica 19 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo Gioventù Nazionale a firma del portavoce provinciale Niccolò Profeta. “Ci siamo oggi riuniti, nella via che porta il suo nome in Benevento, per commemorare, a 28 anni dalla sua scomparsa, un grandissimo Uomo della nostra recente storia, assassinato brutalmente nell’attentato passato alla storia come “Strage di via D’Amelio”: Paolo Borsellino. Un grandissimo uomo e un grandissimo magistrato fatto fuori dalla “montagna di cacca”, per dirla alla Peppino Impastato, altra vittima di mafia. Un uomo che tutti noi dovremmo prendere come esempio, per la sua perseveranza, per i suoi valori, per il suo impegno ... Leggi su anteprima24

