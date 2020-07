Bari, abbandonano il loro bambino appena nato in chiesa e gli scrivono: 'Mamma e papà ti ameranno sempre' (Di domenica 19 luglio 2020) Per diversi motivi io leggo in questa storia un segnale di speranza che ci arriva. E' come se oggi Luigi rinascesse una seconda volta. A mio avviso , si tratta di un atto d'amore: non voglio nemmeno ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Bari, abbandonano il loro bambino appena nato in chiesa e gli scrivono: 'Mamma e papà ti ameranno sempre' … - aascari70 : RT @PgGrilli: Un abbraccio a quei genitori. Chissà cosa gli sta riservando la vita - claudina1947 : RT @MediasetTgcom24: Bari, abbandonano il loro bambino appena nato in chiesa e gli scrivono: 'Mamma e papà ti ameranno sempre' #neonatoab… - an12frnc : RT @MediasetTgcom24: Bari, abbandonano il loro bambino appena nato in chiesa e gli scrivono: 'Mamma e papà ti ameranno sempre' #neonatoab… - Rosarossa4ever : -