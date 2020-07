Ascolti TV | Sabato 18 luglio 2020. Grazie a Tutti Show (13.8%) meglio de La Sai l’Ultima? in replica (10.7%). Rete4 al 6% con Una Vita (Di domenica 19 luglio 2020) Grazie a Tutti Show Nella serata di ieri, Sabato 18 luglio 2020, su Rai1 Grazie a Tutti Show ha conquistato 2.063.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video 1.594.000 spettatori con uno share del 10.7%. Su Rai2 Incubo biondo ha interessato 740.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 The Great Gilly Hopkins ha intrattenuto 790.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Febbre da cavallo ha incollato 809.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 960.000 spettatori (6%). Su La7 Sette anni in Tibet ha registrato 535.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 Terminator segna 270.000 ... Leggi su davidemaggio

