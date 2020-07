24enne altoatesino positivo al coronavirus va a feste e aperitivi senza mascherina: 40 persone in quarantena (Di domenica 19 luglio 2020) Incuranti delle misure di sicurezza, nonostante uno di loro fosse risultato positivo al tampone per il coronavirus, hanno continuato ad andare al lavoro e a partecipare a feste e aperitivi, non utilizzando nemmeno la mascherina di protezione. Così, una famiglia in Alto Adige ha ricevuto una denuncia e rischia l’accusa di epidemia colposa. A causa della loro indifferenza, hanno costretto 40 persone all’isolamento obbligatorio. positivo al tampone va a feste e aperitivi I carabinieri di Badia hanno quindi denunciato a piede libero i 3 membri della famiglia, per aver violato sistematicamente la quarantena. Padre, madre e figlio sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bolzano con ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : 24enne altoatesino 24enne altoatesino positivo al coronavirus va a feste e aperitivi senza mascherina: 40 persone in quarantena Thesocialpost.it Individuato l'infetto da cui è nato il “focolaio della Val Badia”: è un 24enne, denunciato assieme ai genitori per il reato di epidemia colposa

BADIA. La notizia della messa in quarantena di 34 persone in Val Badia aveva preoccupato non poco le autorità politiche e sanitarie altoatesine. Passate alcune ore, è dalla cronaca che arriva un ulter ...

Covid, andavo al lavoro e agli aperitivi nonostante fossero positivi: denunciati

Una famiglia altoatesina della Val Badia composta da padre, madre e figlio di 24 anni è stata denunciata dalle autorità per epidemia colposa in quanto continuavano a recarsi al lavoro e a incontrare a ...

BADIA. La notizia della messa in quarantena di 34 persone in Val Badia aveva preoccupato non poco le autorità politiche e sanitarie altoatesine. Passate alcune ore, è dalla cronaca che arriva un ulter ...Una famiglia altoatesina della Val Badia composta da padre, madre e figlio di 24 anni è stata denunciata dalle autorità per epidemia colposa in quanto continuavano a recarsi al lavoro e a incontrare a ...