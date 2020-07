Tornare a scuola in sicurezza: come saranno gestiti la mensa e i pasti a scuola (Di sabato 18 luglio 2020) A Settembre è previsto il ritorno a scuola, in molti erano scettici sull’apertura degli istituti scolastici a causa del Covid-19 ma ad oggi il gran ritorno è confermato dal Ministero dell’istruzione. Per prevenire i contagi in questi mesi migliaia operatori sono al lavoro per confezionare un’offerta formativa completa e sicura. Un tema fondamentale è sicuramente quello della ristorazione scolastica, l’igiene è fondamentale per prevenire le infezioni. Pare che lo spazio e il cibo delle mense scolastico cambierà notevolmente. Le soluzioni proposte da CIRFOOD Il direttore d’area di CIRFOOD su cinque province (Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Cremona, Mantova) Rossella Soncini, è al lavoro per la fornitura del servizio di rifinitura scolastica in stretta collaborazione con il ... Leggi su quotidianpost

