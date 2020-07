«The Grey Man»: la prima volta di Ryan Gosling e Chris Evans su Netflix (Di sabato 18 luglio 2020) Da Avengers: Endgame con amore. Gli sceneggiatori di The Grey Man, il nuovo thriller ordinato da Netflix, sono, infatti, Christopher Markus e Stephen McFeely, autori del film che ha incassato di più nella storia del cinema e che permetterà loro di lavorare ancora una volta con Captain America Chris Evans. Ad accompagnarlo, per la prima volta sul set, sarà Ryan Gosling, creando una combo che sulla carta promette faville. Il film, basato sui best-seller di Mark Greaney, secondo Deadline conterebbe su un budget stratosferico, vicino ai 200 milioni di dollari. https://twitter.com/DEADLINE/status/1284141442915430401 Leggi su vanityfair

the_other_grey : @presnijet Jdjahdsjsjksjfs koja je pesma bila - MauroBaldan1 : #RyanGosling e #ChrisEvans saranno gli interpreti del thriller The Grey Man Sarà un adattamento dell'omonima serie… - valvola822 : @iamexemi @onedaveinurlife Sulle coppie lesbo devo pensarci su... tra Orange is the new black, L world, grey's anatomy ... - sfiorata82 : RT @badtasteit: #RyanGosling e #ChrisEvans protagonisti di 'The Grey Man', un film Netflix diretto dai fratelli Russo. E avrà un budget ele… - CineFacts_ : 200 milioni di dollari: #Netflix sta veramente facendo la voce grossa! Curiosi di un film con loro due assieme? L'… -