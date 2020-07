The Chicks “Gaslighter” – Recensione Album (Di sabato 18 luglio 2020) The Chicks Gaslighter, Recensione Album Molti di noi conoscono le Dixie Chicks come la pluripremiata band delle ragazze del Noughties. Quest’anno, a seguito delle polemiche che si sono verificate dopo l’uccisione di George Floyd e le conseguenti proteste dei Black Lives Matter, la band ha cambiato il suo nome in The Chicks. La parola “Dixie” ha suscitato polemiche perché fa riferimento alla linea Mason-Dixon che separava gli stati del nord degli Stati Uniti liberi dagli stati del sud che possedevano gli schiavi durante la guerra civile americana. La band ha originariamente scelto il nome nel 1989 come riferimento all’Album rock Dixie Chicken dei Little Feat. Dopo il loro tour country-rock di ritorno nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

pseudorecifinha : Dixie Chicks agora é só The Chicks? =o - agronlmj : @forumpandlr ue gente n era the dixie chicks o nome dessa banda? - zakpair : THE CHOCOBO CHICKS??!!!! SGAJGSHSJGS - IngMosca : Meglio il comportamento di persone che passano il sabato pomeriggio seduti su delle panche in strada che una perso… - japagoiano : uai dixie chicks trocou o nome da banda pra the chicks?????? -

(ANSA) - NEW YORK, 26 GIU - Le Dixie Chicks cambiano nome: il gruppo country texano si chiamera' d'ora in poi The Chicks avendo abbandonato l'appellativo "Dixie" spesso usato come soprannome degli sta ...

