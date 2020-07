Taranto, ruba un'auto e investe il padre della ex: arrestato (Di sabato 18 luglio 2020) La mattina del 17 luglio, un tarantino 19enne, già con molti precedenti alle spalle, dopo aver rubato una Hyundai Atos ed essersi messo a guidare come se nulla fosse per le strade della città, giunto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ruba un'auto e investe il padre della sua ex, arrestato un diciannovenne a Taranto. Ieri mattina, un tarantino 19enne, ma già con molti precedenti alle spalle, dopo aver rubato una Hyundai Atos ed ...

