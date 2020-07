Roma, due cadaveri ritrovati in acqua in momenti diversi: si indaga (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, un uomo di mezza età è stato ritrovato morto sulle rive di uno stabilimento ad Ostia, mentre un anziano signore è stato ritrovato nel Tevere. Si indaga per scoprire le dinamiche Tragedia nel Romano. Nella serata di ieri sono stati rinvenuti due cadaveri nei pressi della Capitale. Il primo corpo senza vita è stato trovato verso le 2 di notte, nei pressi della spiaggia del lido Bonaccia, ad Ostia, nei pressi del lungomare Vespucci. Un membro della vigilanza ha rinvenuto il cadavere sul bagnasciuga, vestito e senza documenti con sé. A giudicare dall’apparenza, l’uomo aveva sui 40-45 anni, e secondo quanto rilevato era morto da poche ore prima del ritrovamento del corpo. Su di esso, non c’era nessun evidente segno di violenza. Adesso la polizia è al lavoro ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : AMA è la stessa azienda pubblica del Comune di Roma, a guida Raggi e 5Stelle, che ha impedito a me e ai consiglieri… - poliziadistato : #17luglio Roma, poliziotti commissariato San Giovanni e Porta maggiore @QuesturaDiRoma arrestano autori di rapine i… - Tg3web : Offese e aggredite perché mano nella mano. La mobilitazione, in piazza a Roma, per la Legge contro l'omofobia si tr… - valentinacara9 : RT @MarcoTosatti: Ma ci hanno chiusi per tre mesi in casa per far arrivare gente infetta e difendere il business del traffico umano? https:… - MaMaurizi9 : RT @Letargo6: Roma, la protesta di FdI al Celio: «No ai migranti in quarantena a due passi dal Colosseo». CHE PROTESTONA!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma due Roma, due cadaveri ripescati dalle acque: uno trovato in spiaggia a Ostia, l’altro nel Tevere Corriere della Sera Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 18 luglio 2020

I tanti giocatori che tentano la sorte nel weekend sono infatti attenti alle statistiche dei due concorsi per vedere di sfruttare ... In testa il 10eLotto con 20 mila euro regalati ad un giocatore di ...

Fiumicino (Roma) – Tragico incidente sull’Aurelia: morti e feriti

Lo schianto sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Le vittime sono una ragazza di 23 anni e un uomo di 50. Salvo l’occupante della vettura incendiata Incidente stradale questa mattina all’alba a ...

I tanti giocatori che tentano la sorte nel weekend sono infatti attenti alle statistiche dei due concorsi per vedere di sfruttare ... In testa il 10eLotto con 20 mila euro regalati ad un giocatore di ...Lo schianto sulla via Aurelia, nel comune di Fiumicino. Le vittime sono una ragazza di 23 anni e un uomo di 50. Salvo l’occupante della vettura incendiata Incidente stradale questa mattina all’alba a ...