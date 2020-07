Risale l'Indice di contagio Rt. Focolaio a Savona, chiuso stabilimento balneare a Ostia (Di sabato 18 luglio 2020) Casi in risalita in diverse regioni, 233 nuovi positivi e 11 i morti nelle ultime 24 ore. Ma il 30% dei contagiati arriva dall'estero Leggi su tg.la7

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - fanpage : Sei regioni hanno superato il livello di guardia, l'indice di trasmissione del contagio torna a destare preoccupazi… - Tg3web : L'indice di contagio da covid in Italia supera l'uno per cento in diverse regioni. E risale anche in Lombardia. Aum… - MaeyCat : RT @Agenzia_Ansa: Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Emilia R… - xblunotte : #coronavirus risale l'indice del contagio decisivi i focolai importati dall'estero E' stato inutile rimanere rinch… -

Ultime Notizie dalla rete : Risale Indice L’Iss: “In Italia indice di trasmissione del contagio risale a 1.01, sei regioni oltre il limite” Fanpage.it Risale l'Indice di contagio Rt. Focolaio a Savona, chiuso stabilimento balneare a Ostia

Casi in risalita in diverse regioni, 233 nuovi positivi e 11 i morti nelle ultime 24 ore. Ma il 30% dei contagiati arriva dall'estero ...

L'indice Rt in Italia supera quota 1.

L'indice Rt in Sardegna è in salita resta basso, a 0,32 (venerdì scorso era 0,19) In Italia invece dopo mesi torna sopra la fatidica soglia di 1, anche se di pochissimo (1,01). Un dato che è la spia d ...

Casi in risalita in diverse regioni, 233 nuovi positivi e 11 i morti nelle ultime 24 ore. Ma il 30% dei contagiati arriva dall'estero ...L'indice Rt in Sardegna è in salita resta basso, a 0,32 (venerdì scorso era 0,19) In Italia invece dopo mesi torna sopra la fatidica soglia di 1, anche se di pochissimo (1,01). Un dato che è la spia d ...