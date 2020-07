Ricostruzione alloggi ERP, Asia USB: “Non sia occasione di arricchimento di pochi” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Il convegno di ieri sera organizzato dai rappresentanti della Stat e del Consorzio Aico appariva come un tentativo maldestro di accelerare e forzare il dialogo con il Comune di Benevento, in seguito ad una relazione ricca di perplessità espresse dal settore dei lavori pubblici. Nessuno degli organizzatori però aveva fatto i conti con l’indignazione degli inquilini che soltanto dopo un anno scoprono l’intenzione di abbattere le loro abitazioni allo scopo di riqualificarle e che legittimamente hanno contestato le affermazioni poco chiare dei rappresentanti della Stat. L’affare che doveva riguardare l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche si scopre in realtà essere principalmente diretto al processo di cartolarizzazione del patrimonio abitativo Erp in proprietà al Comune ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ricostruzione alloggi Mega programma di ricostruzione alloggi ERP da circa 300 milioni anteprima24.it Potere Al Popolo - Sannio a difesa del diritto alla casa

Scrive Potere al Popolo Sannio: In questi giorni grazie alla determinazione degli inquilini delle case popolari di Santa Maria degli Angeli e via Nuzzolo, e alle denunce di associazioni e sindacati di ...

Sguera (Patto Civico): Piano Stat, nessuna discussione in Consiglio

In merito alla vicenda relativa al progetto della società “Stat”, avente ad oggetto l’abbattimento e la ricostruzione di circa trecento alloggi popolari, nella qualità di capogruppo di “Patto Civico”, ...

Scrive Potere al Popolo Sannio: In questi giorni grazie alla determinazione degli inquilini delle case popolari di Santa Maria degli Angeli e via Nuzzolo, e alle denunce di associazioni e sindacati di ...In merito alla vicenda relativa al progetto della società “Stat”, avente ad oggetto l’abbattimento e la ricostruzione di circa trecento alloggi popolari, nella qualità di capogruppo di “Patto Civico”, ...