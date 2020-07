Pallanzeno. Vittoria Gualdi uccide il figlio Elvis Motetta (Di sabato 18 luglio 2020) Vittoria Gualdi, 67 anni, è stata tradotta in carcere a Vercelli. La donna è accusata di avere ucciso a coltellate il figlio Elvis Motetta, 49 anni. Una tragedia familiare che si è consumata in Ossola, nel piccolo paese di Pallanzeno. Il dramma familiare si è verificato in un contesto difficile che da anni si portava avanti e reso ancora più complicato dalla morte, alcuni giorni addietro, del marito della Gualdi. Dopo essere stata ascoltata dal pm Fabrizio Argentieri è stato disposto la custodia in carcere e quello femminile più vicino è a Vercelli. Leggi su laprimapagina

