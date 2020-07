MotoGP, Rins sui social: “Grazie per gli auguri, potrei non correre domani” (Di sabato 18 luglio 2020) L’incidente che lo ha visto protagonista durante le qualifiche del GP di Jerez quasi sicuramente non gli permetterà di correre domani, ma Alex Rins ci proverà fino alla fine per non perdersi questo inizio di Mondiale. Lo spagnolo ha ringraziato tutti per il supporto avuto in queste ore, successive al crash che gli ha procurato una lussazione alla spalla e una frattura: “Qualche volta vinci e qualche volta impari. A causa dell’incidente che ho avuto in curva 11 durante la Q2, potrei non correre domani nel Gran Premio di Spagna” le sue parole su Instagram. “Non è l’inizio di stagione che abbiamo immaginato, ma posso assicurarvi chelavoreremo più duramente che mai per tornare in pista il prima possibile. Grazie a tutti coloro che mi ... Leggi su sportface

