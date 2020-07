La cometa Neowise accende la sua chioma (Di domenica 19 luglio 2020) L’ultima volta che è passata da queste parti, il Sahara era ancora una regione di savane e praterie frondose, con alcuni boschi dove vivevano cacciatori-raccoglitori. In Egitto non c’erano che gruppi di pastori nomadi che stavano iniziando a insediarsi nella valle del Nilo, mentre sulle coste del Mediterraneo, ancora in pieno neolitico, stavano iniziando i primi insediamenti agricoli; intanto, in Mesopotamia e in India, si iniziava a scoprire la ruota. La cultura della pietra che avrebbe portato alla costruzione di … Continua L'articolo La cometa Neowise accende la sua chioma proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

