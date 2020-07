Inter Kumbulla: nuovi contatti tra le due società. I dettagli (Di sabato 18 luglio 2020) L’Inter torna prepotentemente in corsa per Marash Kumbulla: da registrare nuovi contatti tra nerazzurri e il Verona Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter è tornata in corsa per Marash Kumbulla. Nonostante la forte concorrenza della Lazio, ci sono stati nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Verona per il difensore classe 2000. La strategia di Marotta e Ausilio per portare a Milano il difensore è quella di provare a trovare ora una quadratura per l’affare, per poi definire l’operazione anche a settembre, senza particolare fretta da parte di nessuno. Tra Kumbulla e l’Inter invece la base d’intesa è già stata raggiunta. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - RakovEV : RT @marifcinter: Nuovi contatti tra #Inter e #Verona per #Kumbulla: i nerazzurri vogliono il giocatore ma senza fretta, aspettando settembr… - marifcinter : Nuovi contatti tra #Inter e #Verona per #Kumbulla: i nerazzurri vogliono il giocatore ma senza fretta, aspettando s… - jrbasket2015 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - FcInterNewsit : Nuovi contatti tra Inter e Verona per Kumbulla: si cerca l'accordo per settembre, già raggiunta l'intesa con il dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Kumbulla Kumbulla Inter, nuovi contatti col Verona: si cerca di chiudere Inter Dipendenza Kumbulla Inter, nuovi contatti col Verona: si cerca di chiudere

Kumbulla all'Inter, il futuro potrebbe essere questo. Il difensore del Verona, fuori per un infortunio muscolare, è da tempo seguito dal club nerazzurro. L'Inter ha già l'intesa col giocatore, manca q ...

Inter Kumbulla: nuovi contatti tra le due società. I dettagli

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter è tornata in corsa per Marash Kumbulla. Nonostante la forte concorrenza della Lazio, ci sono stati nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Vero ...

Kumbulla all'Inter, il futuro potrebbe essere questo. Il difensore del Verona, fuori per un infortunio muscolare, è da tempo seguito dal club nerazzurro. L'Inter ha già l'intesa col giocatore, manca q ...Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’Inter è tornata in corsa per Marash Kumbulla. Nonostante la forte concorrenza della Lazio, ci sono stati nuovi contatti tra la società nerazzurra e il Vero ...