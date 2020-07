Il governo ci ripensa sullo stato di emergenza? (Di sabato 18 luglio 2020) Un retroscena firmato da Paolo Russo su La Stampa di oggi racconta che dopo che Giuseppe Conte ci ha messo la faccia in un video per confermare la proroga dello stato di emergenza, il governo ci sta ripensando. Non prorogandolo fino al 31 ottobre invece che al 31 dicembre, come era emerso qualche giorno fa. Ma addirittura lasciandolo scadere senza proroga. Appena rientrato da Bruxelles il premier Conte incontrerà il ministro della Salute Speranza per decidere il da farsi, ma il ritorno alla normalità legislativa, con il governo che decreta e il Parlamento che approva e modifica, sembra cosa fatta. Troppe voci contrarie nella maggioranza, non solo tra i renziani ma anche nelle fila dell’azionista di maggioranza dell’esecutivo, cioè il ... Leggi su nextquotidiano

clikservernet : Il governo ci ripensa sullo stato di emergenza? - Noovyis : (Il governo ci ripensa sullo stato di emergenza?) Playhitmusic - - SoniaLaVera : RT @icebergfinanza: Stato d’emergenza, il governo ci ripensa: “Scadenza il 31 luglio e niente proroga” ... quindi il 31 luglio scade e fini… - 1000_best : RT @icebergfinanza: Stato d’emergenza, il governo ci ripensa: “Scadenza il 31 luglio e niente proroga” ... quindi il 31 luglio scade e fini… - IMoresi : RT @icebergfinanza: Stato d’emergenza, il governo ci ripensa: “Scadenza il 31 luglio e niente proroga” ... quindi il 31 luglio scade e fini… -

Ultime Notizie dalla rete : governo ripensa Stato d’emergenza, il governo ci ripensa: “Scadenza il 31 luglio e niente proroga” La Stampa Il governo ci ripensa sullo stato di emergenza?

Un retroscena firmato da Paolo Russo su La Stampa di oggi racconta che dopo che Giuseppe Conte ci ha messo la faccia in un video per confermare la proroga dello stato di emergenza, il governo ci sta r ...

Stato d’emergenza, il governo ci ripensa: “Scadenza il 31 luglio e niente proroga”

ROMA. Dietrofront del Governo sulla proroga dello stato di emergenza, prima annunciata fino al 31 dicembre, poi non oltre il 31 ottobre ed ora destinata a finire questo mese. Appena rientrato da Bruxe ...

Un retroscena firmato da Paolo Russo su La Stampa di oggi racconta che dopo che Giuseppe Conte ci ha messo la faccia in un video per confermare la proroga dello stato di emergenza, il governo ci sta r ...ROMA. Dietrofront del Governo sulla proroga dello stato di emergenza, prima annunciata fino al 31 dicembre, poi non oltre il 31 ottobre ed ora destinata a finire questo mese. Appena rientrato da Bruxe ...