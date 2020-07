Il Coronavirus e l’impatto dei lockdown, Silvestri: “Serve prudenza contro il COVID ma anche sulle chiusure” (Di sabato 18 luglio 2020) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom ha invitato il mondo a non concentrarsi soltanto sul COVID-19 a spese di altre crisi che colpiscono il pianeta. Il direttore OMS ha evidenziato che la pandemia ha colpito oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo, ma ha anche spiegato che non si tratta dell’unico problema: fino a 132 milioni di persone potrebbero soffrire la fame nel 2020 a causa dell’impatto dei lockdown e delle restrizioni imposte nello sforzo per contenere la diffusione di COVID-19. Si tratta di “un triste monito che spero serva a far capire a noi ricchi Occidentali che la tanto citata “prudenza” è necessaria non solo verso il virus, ma anche quando si decide di ricorrere alle ... Leggi su meteoweb.eu

Avvenire_Nei : L’impatto del Coronavirus su un mondo già affamato. Nel video la testimonianza di una donna siriana - danymartini81 : 'Il dopo è ora': l'#impatto psicologico del #Coronavirus sugli #italiani - angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: IL DRAGONE PRIMA TI INFETTA E POI TI MAGNA – LA CINA, LA PRIMA A SUBIRE L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS... - ComunediBergamo : RT @EasyInve: Qui raccontiamo nel dettaglio l'impatto dell'emergenza #coronavirus sul bilancio del @ComunediBergamo Sarebbe bello avere gli… - PortaSud : RT @EasyInve: Qui raccontiamo nel dettaglio l'impatto dell'emergenza #coronavirus sul bilancio del @ComunediBergamo Sarebbe bello avere gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’impatto Proteine ​​Antigelo Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay