Ibra furioso per la sostituzione. Pioli: 'Devo gestire le forze di tutti' (Di domenica 19 luglio 2020) Ancora mal di pancia per Zlatan Ibrahimovic , al secondo cambio consecutivo da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli . Il campione svedese, al 17' della ripresa della sfida contro il Bologna , è ... Leggi su leggo

IlmsgitSport : Ibra furioso per la sostituzione. Pioli: «Devo gestire le forze di tutti» - ilmessaggeroit : Ibra furioso per la sostituzione. Pioli: «Devo gestire le forze di tutti» - zazoomblog : La prossima volta tiri fuori uno di quelli non me! Ibra furioso contro Pioli per il cambio - #prossima #volta… - tuttonapoli : 'La prossima volta tiri fuori uno di quelli, non me!', Ibra furioso contro Pioli per il cambio - Marc16dic1899 : @battitomilan7 Parleranno di Quartararo che ha fatto pole in casa di marqez. E del caso ibra furioso -