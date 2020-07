Gp Spagna, le dichiarazioni post qualifiche (Di sabato 18 luglio 2020) Finite le qualifiche del GP di Spagna, è tempo di raccogliere le dichiarazioni dei piloti al termine della lotta per la pole. Rivivila in questo articolo. Tutte le classifiche sono disponibili sul sito ufficiale della MotoGP. GP di Spagna, le dichiarazioni dei piloti sulle qualifiche Fabio Quartararo (pole MotoGP): “Come ho detto ai miei meccanici, FP1 è stato il turno più difficile nella mia carriera in MotoGP, e finalmente in FP2 abbiamo trovato un buon setting per la moto, in FP3 abbiamo tentato il time attack, ed è stata la prima volta da quando siamo arrivati dal Qatar. Sono molto contento, e mi sento bene, perché non ho perso la modalità da time attack che avevo dallo scorso anno. Mi sento bene, dobbiamo solo vedere il passo ... Leggi su sport.periodicodaily

Fabio Quartararo (pole MotoGP): “Come ho detto ai miei meccanici, FP1 è stato il turno più difficile nella mia carriera in MotoGP, e finalmente in FP2 abbiamo trovato un buon setting per la moto, in F ...

MotoGP GP Spagna 2020 Ducati Team – Andrea Dovizioso ha chiuso del qualifiche del Gran Premio di Jerez con l’ottavo tempo. Il pilota del Ducati Team, che era riuscito ad accedere direttamente alla Q2 ...

