Giappone: vaccino per il Covid-19 con i bachi da seta (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, una startup Giapponese lavora a un vaccino utilizzando i bachi da seta: secondo il team di ricercatori i risultati sono promettenti L’Universita’ del Kyushu e la startup Kaico Ltd., entrambe con sede a Fukuoka, nel sud del Giappone, hanno annunciato di aver sintetizzato con successo una proteina che potrebbe funzionare come vaccino contro il Covid-19 utilizzando… L'articolo Giappone: vaccino per il Covid-19 con i bachi da seta Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

'Mosca è fiduciosa di avere il primo vaccino al mondo contro il Coronavirus prima di ottobre’ così ha confermato Kiril Dmitriev, direttore del Fondo Russo di Inversioni Dirette (FRID). ‘Ieri abbiamo c ...

Il messaggio di Heather Parisi, ancora paura per il Coronavirus: “Preparatevi”

Heather Parisi torna a parlare del Coronavirus che è stata invasa da una terza ondata di contagi. La paura è quella di non riuscire a superare una pandemia che continua a colpire i paesi del mondo con ...

