Genoa-Lecce, Nicola: “Vogliamo prenderci quanto meritiamo” (Di sabato 18 luglio 2020) “Vogliamo andarci a prendere quello che ci meritiamo, perché di lavoro ne stiamo facendo tanto, la passione che ci stiamo mettendo è tanta“. Queste le dichiarazioni di Davide Nicola, allenatore del Genoa alla vigilia della sfida salvezza contro il Lecce. “Secondo me abbiamo già fatto un’impresa“, ha spiegato il tecnico ai microfoni di Genoa Channel prima di aggiungere: “Abbiamo dimostrato di poter arrivare alla salvezza, pur avendo poi conquistato prima della sosta gli stessi punti del Lecce. In questo periodo siamo riusciti a conquistarne uno in più”. “Per noi – ha concluso – diventa importante avere il massimo entusiasmo, avere la consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo e la dedizione che stiamo mettendo ce ... Leggi su sportface

