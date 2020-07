Furti in spiaggia a San Giuliano (Di sabato 18 luglio 2020) Preoccupazione e rabbia per quello che risulta essere l’ennesimo danno subito da bagnanti nel tratto balneare di San Giuliano. Dei ragazzi infatti, dopo aver sistemato ombrellone, teli e tutto l’occorrente per trascorrere una piacevole giornata al sole si sono allontanati di poco per fare un bagno nelle acque cristalline; al loro ritorno, gli zaini contenenti... L'articolo Furti in spiaggia a San Giuliano puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Furti in spiaggia a San Giuliano - CarlottaMiller_ : RT @ilfaroonline: Ostia, furti tra i bagnanti in spiaggia: borseggiatore fermato dai militari dell’#Esercito - ilfaroonline : Ostia, furti tra i bagnanti in spiaggia: borseggiatore fermato dai militari dell’#Esercito - torinoggi : Furti in spiaggia a Borghetto Santo Spirito, derubata anche una donna di Torino - savonanews : Furti in spiaggia a Borghetto: carabinieri arrestano ladra e recuperano la refurtiva -