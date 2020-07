Francia, incendio nella cattedrale di Nantes (Di sabato 18 luglio 2020) Parigi, 18 lug. (Adnkronos) - Un violento incendio sta divampando all'interno della cattedrale di Saint-Pierre-et-Saint-Paul a Nantes. Secondo quanto riporta il sito di Le Parisien, che pubblica foto riportate sui social media della chiesa in fiamme, l'incedio sarebbe iniziato verso le 7.30 del mattino e poco dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Le immagini pubblicate sui social e riprese dal sito del giornale francese mostrano come dal rosone della cattedrale gotica si vedano divampare le fiamme all'interno della chiesa da cui esce un denso fumo nero. La cattedrale è stata già parzialmente distrutta da un incendio nel 1972, provocato da un incidente durante dei lavori di riparazione. Al momento non è ancora ... Leggi su iltempo

repubblica : Francia, incendio nella cattedrale di Nantes: vigili del fuoco sul posto [aggiornamento delle 09:09] - LaStampa : ?? ULTIMA ORA La #cattedrale di #Nantes sta bruciando. Il #video delle fiamme e dei soccorsi in #diretta… - LaStampa : Francia, incendio in corso alla cattedrale di Nantes. I pompieri: “È fuori controllo” - IzzoEdo : RT @LaStampa: ?? Incendio alla #cattedrale di #Nantes, sul posto sono in sessanta. +++ Notizia in aggiornamento +++ #nantes cathedrale #Brea… - BomprezziMarco : RT @LaStampa: ?? ULTIMA ORA La #cattedrale di #Nantes sta bruciando. Il #video delle fiamme e dei soccorsi in #diretta #BreakingNews #18lugl… -