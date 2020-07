Fortissimo terremoto nel sud del Pacifico: pericolo tsunami per isole Samoa e Fijy [INFO E MAPPE] (Di sabato 18 luglio 2020) Una fortissima scossa di terremoto è stata registrata alle 17:32 (ora italiana) di oggi. Il sisma, di magnitudo 6.2, ha interessato i seguenti Paesi: Samoa, Tonga e Samoa Americane. L’epicentro è stato a 184 km da Apia, nell’isola di Samoa. Per le isole circostanti è stato emanato l’allerta tsunami.L'articolo Fortissimo terremoto nel sud del Pacifico: pericolo tsunami per isole Samoa e Fijy INFO E MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

