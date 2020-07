Formula 3, GP Ungheria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Pourchaire (Di sabato 18 luglio 2020) È Pourchaire ad aggiudicarsi gara-1 del Gran Premio d’Ungheria di Formula 3. Grande prestazione per Pourchaire che vola in terza posizione nel Mondiale mentre Piastri limita egregiamente i danni e chiude secondo conquistando punti importanti nel campionato. Sul podio anche Sargeant al termine di una gara davvero pazza con tanto di ingressi ripetuti della Safety Car oltre a una bandiera rossa esposta per un problema al propulsore della monoposto di Lawson. ordine DI arrivo GARA-1 GRAN PREMIO D’Ungheria (Formula 3) Pourchaire Piastri Sargeant Viscaal Verschoor Fernandez Peroni Hauger Novalak Beckmann classifica piloti Formula 3 Piastri 62 Sargeant ... Leggi su sportface

