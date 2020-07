Focolaio in Alto Adige. Positivo al sierologico non rispetta la quarantena e partecipa a un party: 34 in isolamento (Di sabato 18 luglio 2020) BOLZANO - Ci sono altre due persone positive al Covid 19 in Alto Adige , dopo i 4 casi di ieri, tra i quali c'era anche un bambino di 6 mesi, appena rientrato con la mamma dalla Serbia, ed una coppia ... Leggi su corrieredellosport

