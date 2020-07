F1, rintracciati due positivi al coronavirus nel paddock (Di sabato 18 luglio 2020) coronavirus in F1, rintracciati due positivi nel paddock. I soggetti contagiati non erano presenti in Austria. La nota della FIA e della Formula 1. La F1 blindata per l’emergena coronavirus deve fare i conti con i primi due casi di contagio. L’allarme scatta in Ungheria, dove si corre il terzo GP della stagione. “FIA e F1 confermano che da venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati eseguiti 4.997 test per il Covid-19 su piloti, squadre e personale. Di questi, due persone si sono dimostrate positive. Gli individui non erano presenti in Austria. Sono stati isolati ed è stato completato il tracciamento dei contatti stretti. La FIA e la Formula 1 forniscono queste informazioni aggregate ai fini dell’integrità e della trasparenza della ... Leggi su newsmondo

Rapina per due volte la stessa persona, arrestato a Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - La Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, un cittadino afghano di 26 anni, con numerosi ...

