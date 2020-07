Esclusiva: Ternana, avanza Lucarelli per la panchina. Ma prima… (Di sabato 18 luglio 2020) Cristiano Lucarelli avanza per la panchina della Ternana. È lui il candidato proposto a Bandecchi, all’interno di una lista comprendente 3-4 nomi. È possibile che sia proprio il numero uno del club a indicare l’erede di Fabio Gallo, considerato che le scelte recenti del direttore sportivo Leone sono state poco incisive. Lucarelli e Bandecchi sono livornesi ma non si conoscono direttamente ma ora c’è la possibilità che lavorino in tandem per quella che deve essere la stagione di rilancio della Ternana. Lucarelli ha chiesto di rinviare qualsiasi incontro alla prossima settimana: è legato al Catania da un altro anno di contratto. Mercoledì verranno presentate le offerte per l”acquisizione del club siciliano ... Leggi su alfredopedulla

TMW_radio : Brambati svela il passaggio di Igor #Zaniolo alla Ternana: 'Promisi una parte della commissione alla sua ex fidanza… - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Playoff Serie C. Ternana, Iannarilli: 'Bari squadra top, noi non siamo da meno' - infoitsport : ESCLUSIVA - Monopoli-Ternana, il doppio ex Zampa: 'Gabbiano più maturo' -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Ternana Esclusiva: Ternana, avanza Lucarelli per la panchina. Ma prima… alfredopedulla.com DIRETTA/ Bari Ternana (risultato finale 1-1) video streaming: non basta Vantaggiato

Nonostante l’inferiorità numerica la Ternana continua a spendere energie per cercare i gol mancanti per la qualificazione: ne servono 2 ai rossoverdi visto che il Bari si giova del miglior piazzamento ...

Bari-Ternana, le probabili formazioni: galletti in formazione tipo, unici dubbi a centrocampo

La giornata decisiva per le ambizioni del Bari è arrivata. Questa sera alle 20:30 al San Nicola, i galletti entreranno in gioco nella seconda fase nazionale dei playoff contro la Ternana. Contro le fe ...

Nonostante l’inferiorità numerica la Ternana continua a spendere energie per cercare i gol mancanti per la qualificazione: ne servono 2 ai rossoverdi visto che il Bari si giova del miglior piazzamento ...La giornata decisiva per le ambizioni del Bari è arrivata. Questa sera alle 20:30 al San Nicola, i galletti entreranno in gioco nella seconda fase nazionale dei playoff contro la Ternana. Contro le fe ...