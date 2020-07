Cagliari-Sassuolo, De Zerbi: “Sfida più difficile di Lazio e Juventus. Mi piace giocare ogni tre giorni” (Di sabato 18 luglio 2020) La delusione di Roberto De Zerbi.Sul campo della Sardegna Arena è andata in scena la sfida tra il Cagliari e il Sassuolo, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A: i neroverdi erano passati in vantaggio con il gol di Francesco Caputo, ma i padroni di casa hanno trovato il pareggio grazie alla rete di Joao Pedro.Al termine del match il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini:"Avremo potuto fare sicuramente di più, io sono un po' più grande dei giocatori, ma anche qualche giocatore più esperto sapeva che questa era partita più difficile di Roma con la Lazio o contro la ... Leggi su mediagol

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - SkySport : CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 Risultato finale ? ? #Caputo (12’) ? #JoaoPedro (63’) ?? - SuperSportBlitz : #SerieA - HT Score: Cagliari 0-1 Sassuolo #SSFootball - Silas24743514 : RT @CagliariCalcio: ?? | MATCH REPORT Cuore e orgoglio. ?? - MegzToyReviewz : RT @TheRonaldoZone: Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??… -