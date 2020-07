Cagliari Sassuolo 1-1 LIVE: pareggio di Joao Pedro (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sassuolo 1-1 MOVIOLA 63′ Gol di Joao Pedro – Ripartenza letale dei neroverdi. Rogerio serve Joao Pedro che in area con il destro, fredda Pegolo. 55′ Tiro di Djuricic – Il numero 10 calcia da posizione defilata, palla a lato. 48′ Cagliari in 10 – Espulso il difensore Carboni del Cagliari per doppia ... Leggi su calcionews24

