“Borsellino ucciso per l’indagine mafia e appalti, non per la Trattativa” (Di sabato 18 luglio 2020) “Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c’entra la trattativa“. Intervistato da “Il Dubbio”, il magistrato Alberto Di Pisa che fece parte del pool antimafia di Palermo e lavorò fianco a fianco a Giovanni Falcone e a Borsellino, esclude categoricamente che dietro l’attentato di via D’Amelio ci fosse la questione della cosiddetta trattativa Stato-mafia. “Proprio il giorno dell’attentato – rivela Di Pisa – Paolo Borsellino aveva urgenza di parlarmi. Ma, purtroppo, non c’ero quando era passato a cercarmi”. Si occupò dell’inchiesta su mafia e appalti che gli fu tolta dall’allora Procuratore Pietro Giammanco e che finì ... Leggi su secoloditalia

RaiNews : Nei giorni che seguirono la morte di Falcone, Paolo Borsellino aveva capito e saputo che a Palermo era arrivato il… - LaStampa : “Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia-appalti” - Adnkronos : #Borsellino, #Caselli: 'Fu ucciso per il timore che si opponesse alla Trattativa Stato-mafia'… - MilodeDe : RT @SecolodItalia1: “Borsellino ucciso per l’indagine mafia e appalti, non per la Trattativa” - silviacarducci5 : RT @Adnkronos: #Borsellino, #Caselli: 'Fu ucciso per il timore che si opponesse alla Trattativa Stato-mafia' -

Ultime Notizie dalla rete : “Borsellino ucciso Paranormal Circus, grande ritorno a Trapani: pienone e consensi di pubblico MarsalaNews