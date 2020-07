Xbox Series X con giochi esclusivi? 'Gli studi first-party possono farlo se vogliono' afferma Phil Spencer (Di venerdì 17 luglio 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer torna a parlare dell'esclusività dei giochi. Qualche giorno fa si era detto critico riguardo le esclusive di PlayStation 5 perché andavano contro al credo di Microsoft, ovvero sulla possibilità di far giocare diversi titoli a tutte le persone indipendentemente dalla piattaforma. Pochi giorni fa aveva ribadito il concetto secondo cui i giochi next-gen saranno disponibili almeno per un paio di anni anche sulla console attuale Xbox One. Ora però sembra che Spencer abbia cambiato di poco la prospettiva."Negli ultimi anni abbiamo aggiunto molti studi ad Xbox Game studios e abbiamo fornito loro la stabilità finanziaria, la libertà creativa ... Leggi su eurogamer

