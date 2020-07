Vertice Ue, scontro Conte-Rutte su recovery fund. Italia cerca sponda franco-tedesca (Di venerdì 17 luglio 2020) La partita è davvero 'decisiva'. è 'determinato' a portare a casa non solo un recovery fund di portata storica, ma anche meccanismi 'efficaci' per accedere ai fondi: è cruciale poter mettere a terra ... Leggi su leggo

ROMA - E' più che mai incerto l'esito del Consiglio europeo al via stamattina a Bruxelles, alle 10, il primo con i leader presenti di persona dopo mesi di teleconferenze per l'emergenza Covid-19. Alla ...L'obbiettivo dell'Italia è quello di chiudere già in queste 48 ore la partita sul Recovery Fund. In questa direzione, ieri il premier Giuseppe Conte ha rinnovato l'asse con Macron: bisogna stringere i ...