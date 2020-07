Uomini e Donne: Veronica Ursida e i Problemi con Giovanni Longobardi! (Di venerdì 17 luglio 2020) Uomini e Donne: in un’intervista al Magazine, Veronica Ursida svela alcuni retroscena della sua relazione con Giovanni Longobardi e racconta di non avergli ancora fatto conoscere suo figlio. Ecco per quale motivo e tutti i dettagli… Tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, dopo la fine di Uomini e Donne, le cose non sembravano andare bene. Giovanni aveva parlato su Instagram in maniera piuttosto enigmatica della sua relazione, ma a quanto pare tra i due è tornato il sereno, seppure con qualche problema. Ecco che cosa ha svelato Veronica a Uomini e Donne Magazine. Uomini e Donne: ... Leggi su gossipnews.tv

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - StefaniSer : RT @FrancescaLupo15: Mi ha sempre dato profondamente fastidio vedere e sentire donne aggressive e fanatiche che si credono migliori (non si… - 7teen_cxups : @A_to_Yunho Scusi signor satana, può gentilmente placarsi un pochetto? Noi poveri uomini e donne vorremmo vivere -