‘Uomini e Donne’, Sammy Hassan annuncia: “Tra me e Giovanna Abate è finita perché…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Ebbene sì: dopo numerose settimane di attesa da parte dei fan, oggi è arrivata la conferma della rottura tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. A raccontare cosa non ha funzionato è stato l’ex corteggiatore nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine: Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di “sì” per business. … Ci siamo lasciati è un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato esternare lo in modo esplicito è solo perché prima di quel momento non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale. Sappiamo che le persone ci seguono non ne voglia di sapere la verità, ma sarebbe stato ... Leggi su isaechia

GiovanniToti : Guardate che assurdità anche sulle nostre strade! Il nodo di #Genova da stamattina è completamente bloccato, chi vi… - elenabonetti : Con il cuore di nuovo a #Palermo, vicina alle donne e gli uomini di questa città meravigliosa, che vivono ore diffi… - fattoquotidiano : Conte: “Divario salariale tra uomini e donne? È ingiustificabile. Necessario intervenire per ristabilire parità del… - GiulianaDaniel2 : RT @RescueMed: Sulla coscienza di chi ha votato Sì, e su quella di chi non ha preso posizione, gravano gli stupri e le violenze che strazia… - CarieriF : RT @Raffael31870221: Ben detto... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia