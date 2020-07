Uomini e Donne, Alessandro Zarino ha un nuovo amore: chi è (Di venerdì 17 luglio 2020) Ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Zarino ha conquistato il pubblico del format di Maria de Filippi grazie alla sue evidente bellezza ma soprattutto per la sua sincerità. Il percorso a Uomini e Donne non è stato lineare per Zarino che ha lasciato il trono dopo aver ricevuto un no da Veronica Burchielli che ha accettato di passare da corteggiatrice a tronista. In un momento successivo Veronica ha però ricercato Alessandro che ha rifiutato di fare il corteggiatore e ha chiesto alla ragazza d’abbandonare il trono e uscire insieme. I due sono stati insieme per qualche mese, sembravano affiatati ma evidentemente la quotidianità li ha portati a dirsi addio. Sotto il mirino del gossip da quando si sono lasciati sia ad ... Leggi su quotidianpost

