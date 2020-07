Trattativa Intesa-Ubi, via libera dell’Antitrust (Di venerdì 17 luglio 2020) Via libera dell’Antitrust alla Trattativa Intesa-Ubi ad una sola condizione: il gruppo guidato da Messina deve vedere 20 sportelli in più. MILANO – Il tanto atteso via libera dell’Antitrust alla Trattativa Intesa-Ubi è arrivato. Il Garante ha dato il proprio assenso all’offerta presentata dal gruppo guidato da Carlo Messina che ha garantito il proprio impegno di aumentare a 550 il numero degli sportelli del polo bancario congiunto. L’operazione è partita in Banca il 6 luglio e dovrebbe concludersi il 28 con Intesa che raccoglierà il 50% più un’azione della banca on sede a Bergamo. Il sì dell’Antitrust è un ulteriore passo per arrivare alla fumata bianca. Le ... Leggi su newsmondo

