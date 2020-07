Tragedia Piazza San Carlo: confermata in appello la condanna a 10 anni per la banda dello spray (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia Piazza San Carlo: confermata in appello la condanna a 10 anni per omicidio alla banda dello spray Come riportato dall’ANSA è stata confermata in appello la condanna a 10 anni per omicidio alla banda dello spray. I quattro giovani di origine magrebina usarono spray al peperoncino durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, scatenando il panico in Piazza San Carlo a Torino. Nella calca persero la vita tre persone, e in 1500 rimasero feriti. Era il 3 ... Leggi su calcionews24

