Taranto, ospedale 'San Cataldo': arriva il via libera alle lavorazioni notturne (Di venerdì 17 luglio 2020) Taranto - Via libera alla realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo. Ieri - come annunciato dalla Gazzetta - si è riunita la conferenza di servizi finalizzata ad un confronto sui temi istruttori propedeutici all'avvio del cantiere per il nuovo ospedale San Cataldo. Presenti al tavolo, tra gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

FaiTaranto : RT @CislTaBr: #Ust @CastellucciAnto #Taranto Premio ad un servizio fondamentale rivelatosi eccellenza pubblica del territorio ionico presso… - AdiconsumP : RT @CislTaBr: #Ust @CastellucciAnto #Taranto Premio ad un servizio fondamentale rivelatosi eccellenza pubblica del territorio ionico presso… - BlunoteWeb : #Taranto: Confronto su avvio lavori nuovo #ospedaleSanCataldo - FisascatCislPug : RT @CislTaBr: #Ust @CastellucciAnto #Taranto Premio ad un servizio fondamentale rivelatosi eccellenza pubblica del territorio ionico presso… - BlunoteWeb : #Taranto: Auto si ribalta, donna in ospedale in codice rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto ospedale Taranto, ospedale «San Cataldo»: arriva il via libera alle lavorazioni notturne La Gazzetta del Mezzogiorno Taranto, ospedale «San Cataldo»: arriva il via libera alle lavorazioni notturne

Taranto - Via libera alla realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo. Ieri - come annunciato dalla Gazzetta - si è riunita la conferenza di servizi finalizzata ad un confronto sui temi istruttori pr ...

La campagna di vaccinazione lanciata dall’Asl di Taranto

– Presentata ieri (nella foto), presso la Sala Convegni dell’Ex Ospedale Vecchio, Ss. Crocifisso a Taranto, la campa­gna di vaccinazione anti pneumococcica e anti herpes zoster nella popolazione adult ...

Taranto - Via libera alla realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo. Ieri - come annunciato dalla Gazzetta - si è riunita la conferenza di servizi finalizzata ad un confronto sui temi istruttori pr ...– Presentata ieri (nella foto), presso la Sala Convegni dell’Ex Ospedale Vecchio, Ss. Crocifisso a Taranto, la campa­gna di vaccinazione anti pneumococcica e anti herpes zoster nella popolazione adult ...