Tacchinardi: "Juve, non è colpa di Sarri ma se non vince si apre una voragine! Ronaldo non è quello di prima" (Di venerdì 17 luglio 2020) La domanda rimbomba: dove è finita la vera Juve? Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, prova a dare una risposta ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "L’unica volta che ai miei tempi abbiamo staccato così è stata nel derby col Toro, da 3-0 a 3-3, ma ora sono senza parole perché una spiegazione non c’è". Proviamo a trovarla... "Pensavo potesse essere il gioco chiesto da Sarri, ma mi sono convinto che sono i giocatori a non rendere come dovrebbero. E’ più colpa loro: fanno... Leggi su 90min

