Svezia espressione di libertà? La lettera di un medico

Sono un medico psichiatra italiano che si è trasferito in Svezia circa sedici anni fa. Come tanti altri nella mia situazione, ho preferito andarmene dall’Italia subito dopo la laurea in medicina perch ...Il solito Ibra, quello che piace così tanto. Un misto di arroganza e ironia, sfacciataggine e umorismo. Non sarebbe lui, altrimenti. Il volto da duro che si scioglie improvvisamente in una risata frag ...