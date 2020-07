Sinner-Bautista Agut in tv: data, orario e come seguire l’evento in streaming (Di venerdì 17 luglio 2020) Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alle semifinali del Bett Aces 2 di Berlino 2020, avendo sconfitto Karen Khachanov in due set, e troverà di fronte a sè Roberto Bautista Agut, il quale ha usufruito di un bye ai quarti di finale. L’azzurro ha palesato una condizione fisica eccellente nelle ultime uscite, essendo peraltro riuscito a dar fastidio a Dominic Thiem: plausibile un’ottima prestazione dell’altoatesino contro lo spagnolo, l’ennesima. Il match andrà in scena domani, sabato 18 luglio, seppur l’orario non sia stato attualmente precisato. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport, con Eurosport Player a fungere da supporto streaming. Sportface.it garantirà peraltro aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al ... Leggi su sportface

