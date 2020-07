Scintille al Consiglio europeo straordinario, Conte: “Proposta Olanda incompatibile con i trattati” (Di venerdì 17 luglio 2020) Recovery fund, al via il Consiglio europeo. I leader chiamati a confrontarsi con la proposta avanzata dalla Commissione europea. BRUXELLES (BELGIO) – Alle ore 10.00 (circa) del 17 luglio si è alzato il sipario sul Consiglio europeo che potrebbe passare alla storia come quello nel quale 27 leader europei hanno tracciato la strada per la ripresa economica di un continente straziato dalla crisi legata all’emergenza coronavirus. Un vertice, scrive La Repubblica, ricco di tensioni con la discussione che sembra essere destinata ad andare avanti per tutta la notte. In salita il cammino per l’Italia con il premier Conte che ha giudicato “incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico” la proposta dell’Olanda di ... Leggi su newsmondo

sardanews : Carbonia, scintille in Consiglio Comunale: bocciata la mozione di sfiducia contro la Sindaca - vivere_sardegna : Carbonia, scintille in Consiglio Comunale: bocciata la mozione di sfiducia contro la Sindaca - rootella_ : @_mrbyte @michiamofenice @0x800a Bellissimo! Attenzione alla prima accensione (consiglio molex su mobo staccato), d… -

Ultime Notizie dalla rete : Scintille Consiglio Scintille in consiglio comunale, in aula tra bestemmie e accuse di “pedofilia” Il Tirreno Ue, scintille al vertice. Conte: "La proposta olandese è impraticabile"

La proposta di Mark Rutte sul Recovery fund "è incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico". Così il premier Giuseppe Conte avrebbe stoppato le richieste del premier olandese duran ...

Scintille al vertice, trattativa in salita per l'Italia

BRUXELLES - Parte in salita per l’Italia il vertice europeo di Bruxelles sul Recovery Fund. Dalle 10.25 di questa mattina, i leader sono bloccati in una interminabile discussione, destinata ad andare ...

La proposta di Mark Rutte sul Recovery fund "è incompatibile con i trattati e impraticabile sul piano politico". Così il premier Giuseppe Conte avrebbe stoppato le richieste del premier olandese duran ...BRUXELLES - Parte in salita per l’Italia il vertice europeo di Bruxelles sul Recovery Fund. Dalle 10.25 di questa mattina, i leader sono bloccati in una interminabile discussione, destinata ad andare ...